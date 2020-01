Atletica, World Indoor Tour a Karlsruhe: l’Italia in gara con Stecchi, Iapichino, Bogliolo e non solo. Spettacolo in Germania

Stasera andrà in scena la seconda tappa del World Indoor Tour 2020 di atletica leggera, competizione organizzata dalla Federazione Internazionale e che prevede un circuito di meeting al coperto. La stagione di gare in sala è stata depauperata del Mondiale a causa del corona virus che imperversa in Cina e dunque le varie competizioni hanno perso un po’ di interesse ma a Karlsruhe (Germania) ci sarà grande interesse anche perché mancano sei mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’Italia sarà grande protagonista in terra tedesca. Claudio Stecchi, già capace di volare a 5.73 con la sua asta in quel di Bordeaux, riparte da una sfida di lusso contro lo statunitense Sam Kendricks (Campione del Mondo all’aperto) e il francese Renaud Lavillenie: il 28enne, con un personale di 5.80 datato 2019, spera di essere assoluto protagonista in una gara di assoluto spettacolo tecnico. Luminosa Bogliolo ha invece corso i 60 metri ostacoli in 8.10 a Modena pochi giorni fa e ora è attesa da un meeting internazionale importante, l’azzurra proverà a migliorare la prestazione in terra emiliana (che è il suo personale) e correrà in batteria a e poi eventuale in finale: avversarie di lusso come la tedesca Christina Clemons (argento iridato sulla distanza), l’altra padrona di casa Cindy Roleder (argento europeo) e la nigeriana Tobi Amusan.

C’è grande curiosità attorno a Larisa Iapichino, la figlia di Fiona May vuole esprimersi al meglio in un meeting internazionale. La 17enne toscana incrocerà grandi talenti del salto in lungo come l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk (6.93), la francese Eloyse Lesuer-Ayominin (6.92) e la svedese Khaddi Sagnia (6.92): la figlia d’arte vanta un personale di 6.64 all’aperto, fin dove saprà spingersi? Attenzione anche al debutto di Filippo Randazzo nel salto in lungo dove dovrebbe giganteggiare lo spagnolo Eusebio Caceres mentre Ayomide Folorunso si cimenterà sui 400 metri dove spiccano due big come la svizzera Lea Sprunger (Campionessa d’Europa indoor e oudoor) e l’olandese Lisanne De Witte. Riflettori puntati anche sul salto in alto femminile per la sfida tra Yaroslava Mahuchikh e Yuliya Levchenko (entrambe oltre i due metri nel 2020) e sui 1500 metri dove è attesa la keniana Beatrice Chepkoech. Si incomincia alle ore 20.15 e si andrà avanti fino alle 22.00, diretta tv su Eurosport 1.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo