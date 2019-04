Motocross, GP Lombardia MXGP 2019: programma, orari e tv. Si torna a correre a Mantova a maggio

Il Mondiale Motocross 2019 si prende oltre un mese di pausa, il campionato iridato rimarrà infatti fermo per ben cinque settimane dopo l’appuntamento di Pietramurata e tornerà protagonista nel weekend dell’11-12 maggio con il GP di Lombardia che andrà in scena sullo storico tracciato di Mantova. I centauri potranno dunque rifiatare dopo i primi quattro appuntamenti stagionali, potranno rimettersi in forma e ripresentarsi carichi quando ricomincerà la stagione in piena primavera.

L’appuntamento in Italia, il secondo consecutivo, aprirà poi il secondo trittico di tre gare in due settimane visto che seguiranno il GP di Francia e il GP di Portogallo. Tony Cairoli andrà a caccia di un nuovo sigillo per allungare ulteriormente in classifica generale e proseguire la propria cavalcata verso il decimo titolo iridato ma il siciliano se la dovrà vedere ancora una volta con Tim Gajser mentre staremo a vedere se Jeffrey Herlings ritornerà in gara in questa occasione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Lombardia 2019, quinta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP LOMBARDIA MOTOCROSS: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 11 MAGGIO:

12.30 MX2 – Free practice

13.00 MXGP – Free practice

14.50 MX2 – Time practice

15.15 MXGP – Time practice

16.45 MX2 – Qualifying Race

17.40 MXGP – Qualifying Race

DOMENICA 12 MAGGIO:

13.15 MX2, Gara-1

14.15 MXGP, Gara-2

16.10 MX2, Gara-2

17.10 MXGP, Gara-2

GP LOMBARDIA MOTOCROSS: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo