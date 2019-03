Z Mobile Prishtina-Varese, FIBA Europe Cup 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ad un mese esatto dall’ultima partita, riprende questa sera il cammino europeo della Pallacanestro Varese. Dopo aver superato la seconda fase a gironi chiudendo alle spalle di Sassari, la formazione allenata da Attilio Caja scenderà in campo per la partita di andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019 di basket. L’avversario sarà lo Z Mobile Prishtina, compagine kosovara ripescata dopo le numerose rinunce da parte delle squadre retrocesse dalla Champions League.

Reduci dalla sofferta ma preziosissima vittoria contro Reggio Emilia, Giancarlo Ferrero e compagni si presentano al doppio impegno da favoriti. L’aspetto più importante sarà sicuramente l’approccio alla partita: gli uomini di Caja dovranno scendere in campo per vincere e per cercare di mettere al sicuro la qualificazione in vista del ritorno. Il giocatore più temibile degli avversari è il kosovaro nazionalizzato polacco Dardan Berisha, protagonista di una breve parentesi in Italia con la maglia della Juve Caserta nel 2017.

La sfida di andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019 tra Z Mobile Prishtina e Pallacanestro Varese andrà in scena questa sera alle ore 20.30 presso la Pallati i Rinise dhe Sporteve Prishtina di Pristina (Kosovo). Non è prevista alcuna diretta televisiva dell’incontro in Italia, ma la partita potrà essere seguita in diretta streaming sul canale Youtube della FIBA. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 6 MARZO

ore 20.30 Z Mobile Pristhtina – Pallacanestro Varese

diretta streaming sul canale Youtube della FIBA

roberto.pozzi@oasport.it