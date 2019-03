Real Madrid-Ajax 1-4 VIDEO, highlights, gol e sintesi. La fine di un’era per le Merengues

Nella notte di ieri, al Santiago Bernabeu, è come se il tempo fosse tornato indietro di più di vent’anni. L’Ajax ha travolto il Real Madrid per 1-4, estromettendolo dalla corsa alla vittoria finale e impedendogli, dunque, di rivincere la Champions League per la quattordicesima volta nella propria storia. Un autentico assolo, quello della squadra di Amsterdam, che non arrivava tanto lontano nella principale competizione europea da 16 anni: nella stagione 2002-2003 a eliminarlo fu poi il Milan, che in seguito andò a trionfare nella finale contro la Juventus.

Foto: AI_football / Shutterstock