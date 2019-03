ZZ Leiden-Dinamo Sassari, Fiba Europe Cup 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ricomincia la FIBA Europe Cup 2018-2019 e si riparte con gli ottavi di finale. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno e stasera tocca alla Dinamo Sassari, che scenderà in campo contro gli olandesi dello ZZ Leiden. L’obiettivo per la squadra di Pozzecco è quello di chiudere i conti già in Olanda per vivere con più tranquillità il ritorno in Sardegna.

Sassari è nettamente favorita e non può sbagliare considerando anche la doppia sfida. Il Leiden non va comunque sottovalutato, visto che sta dominando il proprio campionato con 21 vittorie ed una sola sconfitta. Dall’altra parte la Dinamo in Serie A sta un po’ faticando, ma in Europa ha dimostrato di giocare molto bene e soprattutto di vincere con una certa continuità.

ZZ Leiden-Dinamo Sassari si giocherà stasera alle ore 20:00 al Vijf Meihal di Leiden. La gara non avrà una diretta televisiva in Italia, ma la partita sarà visibile in streaming sul canale Youtube della FIBA.

IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDI’ 5 MARZO

Ore 20:30 Le Mans Sarthe Basket-Segafredo Virtus Bologna

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport

Credit: Ciamillo