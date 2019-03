Volley, SuperLega: 24^ giornata, Perugia e Trento si sfidano a distanza. Civitanova rischia con Milano

Nel weekend andrà in scena la 24^ giornata della SuperLega, siamo ormai alla resa dei conti nel massimo campionato italiano di volley maschile e la terzultima giornata di regular season potrebbe essere decisiva ai fini della classifica generale. La capolista Perugia ha il destino nelle proprie mani, i Block Devils hanno tutte carte in regola per conservare il primo posto fino ai playoff ma non devono incappare in attesi passi falsi: il match casalingo contro Padova, ormai certa della qualificazione ai playoff, sembra essere abbastanza agevole per i Campioni d’Italia trascinati dai soliti Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi scenderanno in campo sabato pomeriggio e proveranno a mettere subito pressione a Trento, immediata inseguitrice attardata di tre punti: i dolomitici saranno protagonisti domenica pomeriggio contro Ravenna in un incontro casalingo che non dovrebbe riservare particolari sorprese visto che i romagnoli sono ormai esclusi dalla corsa verso i playoff. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, dopo la qualificazione alla finale di CEV Cup, punteranno sulle giocate del regista Simone Giannelli e sui colpi offensivi di Vettori, Russell e Kovacevic per continuare la propria corsa e mantenere il margine di sicurezza su Civitanova che è invece attesa dal big match contro Milano.

La Lube, terza in classifica a quattro punti da Perugia, cercherà di espugnare il campo dei meneghini prima di affrontare la trasferta di Mosca in Champions League: Sokolov, Juantorena, Leal proveranno e mettere in ginocchio gli uomini di Giani che sono in piena lotta per il quarto posto e che sperano in un’impresa grazie alle giocate di Abdel-Aziz e compagni. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e che interesserà Modena da molto vicino: i Canarini, che hanno perso sei delle ultime sette partite, se la dovranno vedere con Siena che è all’ultima spiaggia nella corsa verso la salvezza. Gli emiliani vogliono vincere per compiere un passo importante verso il quarto posto, i toscani devono imporsi per continuare a inseguire la difficile permanenza nella massima categoria e dovranno sperare che Vibo Valentia cada a Verona (gli scaligeri sono in piena lotta per il sesto posto con Padova e con Monza che non avrà problemi contro il fanalino di coda Castellana Grotte, già retrocesso in Serie A2). Il derby laziale Sora-Latina completa il programma ma le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato.

SABATO 9 MARZO:

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Revivre Axopower Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 10 MARZO:

18.00 Emma Villas Siena vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

18.00 Itas Trentino vs Consar Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Top Volley Latina (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Calzedonia Verona vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Vero Volley Monza vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Valerio Origo