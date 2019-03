Volley, SuperLega 2019: i migliori italiani della 23^ giornata. Giannelli-Vettori al top, Juantorena granitico, Botto-Beretta per l’impresa

Nel weekend si è disputata la 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana.

OSMANY JUANTORENA. Passeggiata di salute per la Pantera che, insieme a Leal e Sokolov, trascina Civitanova a un’agevole vittoria sul campo di Latina: 12 punti, 64% in fase offensiva e 100% in ricezione (su 7 palloni) sono i numeri di un grande pomeriggio.

SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. Prova di assoluta qualità per la diagonale di Trento che rimane al secondo posto a tre punti dalla capolista: regia magistrale del palleggiatore che scatena la verve di Russell, Kovacevic e dell’opposto italiano autore di 15 punti (56% in attacco).

FILIPPO LANZA. Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic sono i grandi motori di Perugia che si sbarazza di Ravenna e si conferma in testa alla classifica ma bravo anche lo schiacciatore azzurro che mette a segno 9 punti col 56% in ricezione il 42% in attacco.

ALBERTO POLO. Il centrale è tra i grandi protagonisti del successo di Padova nel derby contro Verona, fondamentale in ottica sesto posto: 10 punti (2 muri) e tanta personalità a dimostrazione della grande crescita avvenuta negli ultimi mesi.

THOMAS BERETTA e IACOPO BOTTO. Il capitano e lo schiacciatore di una Monza vertiginosa che travolge Modena al PalaPanini! Show dei brianzoli trascinati dal carisma del centrale (10 punti, 3 muri) e dalla foga del martello (15 col 46% in fase offensiva e 75% in ricezione).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere