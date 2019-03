Volley, SuperLega 2019: 23^ giornata, Trento rischia a Milano. Perugia per l’allungo, Civitanova a Latina

Nel weekend andrà in scena la 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci stiamo avvicinando al termine della regular season e ogni turno può risultare determinante per definire la griglia dei playoff scudetto, questo fine settimana non prevede scontri diretti tra le prime quattro della classifica ma lo spettacolo è assicurato perché le corazzate non possono sottovalutare i vari impegni.

La capolista Perugia andrà a caccia del successo al Pala De Andrè di Ravenna dove i padroni di casa si giocano le ultime chance di playoff. I Block Devils sembrano essere lanciatissimi, trascinati da Leon e Atanasijevic vogliono confermarsi al comando della classifica ma dovranno stare attenti alla voglia di rivalsa dei giallorossi. I Campioni d’Italia sperano di aumentare il proprio vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, Trento infatti deve affrontare l’ostica trasferta di Milano: la quinta della classe sta attraversando un eccezionale momento di forma, Abdel-Aziz e compagni hanno tutte le carte in regola per mettere il bastone tra le ruote ai dolomitici che avranno bisogno dei migliori Giannelli, Vettori, Kovacevic e Russell.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti, reduce dalla vittoria sull’Olympiacos nella semifinale di CEV Cup, proveranno a respingere l’assalto di Civitanova che li tallona a un solo punto di distanza: la Lube, che in settimana si è prodigata per rimontare dallo 0-2 e 20-24 contro lo Zaksa in Champions League, è attesa dal compito poco impegnativo contro Latina. I ragazzi di Fefé De Giorgi non dovrebbero avere particolari problemi contro i laziali, Juantorena e compagni puntano a infilare l’ennesima vittoria. Modena torna in campo dopo l’eliminazione dalla Champions League e spera almeno di ottenere il secondo successo consecutivo in campionato, Ivan Zaytsev e compagni riabbracciano il pubblico del PalaPanini e ci sarà bisogno di una prova di carattere per mettere sotto Monza che ha perso in Challenge Cup e che spera di mettere un sigillo sull’accesso ai playoff.

Lo scontro diretto tra Padova e Verona sarà determinante in ottica sesto posto, le altre due partite in programma possono già dare i verdetti per quanto riguarda la retrocessione: Siena deve battere Castellana Grotte (ormai già certa di finire in Serie A2) per portarsi momentaneamente a tre punti da Vibo Valentia che poi giocherà un match fondamentale contro Sora, ormai quasi certa della permanenza in SuperLega.

SABATO 2 MARZO:

18.00 BCC Castellana Grotte vs Emma Villas Siena (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 3 MARZO:

18.00 Consar Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Top Volley Latina vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Revivre Axopower Milano vs Itas Trentino (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Kioene Padova vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport)

18.00 Azimut Leo Shoes Modena vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Globo Banca Popolare Sora (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Valerio Origo