Volley, Champions League 2019: Civitanova vuole espugnare Mosca, Lube all’esame Dinamo per avvicinare le semifinali

Civitanova si rituffa nella sua avventura europea ed è pronta per affrontare la durissima trasferta sul campo della Dinamo Mosca, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube sarà impegnata oggi pomeriggio (ore 17.00 italiane) di fronte al pubblico rovente dello Sports Palace, i cucinieri cercheranno il colpaccio nella capitale russa per avvicinare la qualificazione alle semifinali (la settimana prossima andrà in scena l’incontro di ritorno all’Eurosuole Forum). Si preannuncia una partita davvero molto ostica ed equilibrata, i ragazzi di Fefé De Giorgi sembrano partire con i favori del pronostico ma dall’altra parte della rete ci sarà una formazione di assoluto spessore tecnico e che di fronte al proprio pubblico è in grado di fare la differenza.

I biancorossi hanno vinto il proprio girone mentre i russi si sono dovuti accontentare del secondo posto alle spalle di Perugia contro cui hanno perso entrambi gli scontri diretti disputati. Civitanova è reduce dalla bella vittoria su Milano e occupa il terzo posto in campionato ad appena quattro punti di distacco dalla capolista quando mancano due turni al termine della regular season, la Dinamo Mosca è invece soltanto settima e non potrà migliorare il proprio piazzamento in Super League.

La Lube, però, non può sottovalutare la trasferta perché la formazione di coach Konstantin Brianskii si distingue per l’intensità offensiva e per delle individualità di assoluto rilievo: l’opposto Romanas Shkulyavhicus, gli schiacciatori Dick Kooy e Yury Berezhko, il centrale Dmitry Shcherbinin. Civitanova dovrà mettere in campo tutta la sua aggressività in attacco e alzare le barricate a muro puntando sui fuoriclasse che ha in rosa: la regia di Bruninho, le bordate dell’opposto Tsvetan Sokolov, le magie degli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal sono i punti di forza del sestetto guidato da Fefé De Giorgi che vuole continuare la propria cavalcata.

Foto: Valerio Origo