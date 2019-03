Volley, CEV Cup 2019: Trento vola in finale! Olympiacos sconfitto, prestazione sontuosa di Simone Giannelli

Trento completa la notte stellare del volley italiano e raggiunge la finale della CEV Cup 2018-2019! La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha avuto ragione con il punteggio di 3-1 (25-19; 25-19; 17-25; 25-17) della compagine greca dell’Olympiacos Pireo conquistando la quarta finale europea degli ultimi cinque anni ed emulando quanto realizzato soltanto pochi minuti prima da Busto Arsizio in campo femminile. Simone Giannelli e compagni si sono dimostrati infallibili negli appuntamenti decisivi e hanno messo al sicuro la qualificazione nei primi due parziali, sufficienti vista la vittoria per 3-0 nella partita di andata, prima di lasciare spazio alle seconde linee e accomodarsi meritatamente in panchina.

Impossibile non cominciare proprio da Simone Giannelli, capitano e punto di riferimento imprescindibile per la compagine dolomitica, autore di una prestazione in regia ai limiti della perfezione, come dimostra il 66% complessivo in attacco per Trento nei primi due parziali, e capace di realizzare anche quattro ace. Serata da incorniciare poi per lo statunitense Aaron Russell (13 punti) e per l’opposto azzurro Gabriele Nelli (13 punti), che ha sfruttato al meglio l’occasione per mettersi in mostra agli occhi di Lorenzetti. Eccellente anche la prova del centrale Davide Candellaro (10 punti). Il più combattivo per gli ospiti è stato invece il bulgaro Todor Aleksiev (16 punti). Finale sicuramente intrigante per la formazione italiana, che affronterà i turchi del Galatasaray Istanbul protagonisti di un’autentica impresa in rimonta contro il Kuzbass Kemerovo.

Nel primo parziale Trento è abile nel contenere la partenza aggressiva dell’Olympiacos, sicuramente più grintoso rispetto alla partita d’andata, e nel trovare l’allungo decisivo grazie al servizio di Giannelli e alla precisione in attacco di Russell (25-19). Nel secondo set il copione non cambia, anzi gli ospiti faticano maggiormente a rimanere a contatto e scivolano verso un’inevitabile sconfitta: il primo tempo di Codarin chiude infatti il parziale e archivia il discorso qualificazione (25-19). Con una formazione profondamente rimaneggiata e con tante seconde linee in campo Trento cede il terzo set (17-25), ma si riprende prontamente nel quarto parziale chiudendo l’incontro (25-17).

