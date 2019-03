FOTO Nuovo body dell’Italia, le azzurre vestono di rosso! La creazione di Sigoa per le gare presentata al Trofeo di Jesolo

Il nuovo body dell’Italia è di colore rosso! In occasione del Trofeo di Jesolo è infatti stata presentazione la nuova creazione di Sigoa e le ragazze si sono presentate in campo gara con un leotard realizzato utilizzando le varie tonalità del colore della passione. Ci sono delle inserzioni tricolori e tanti brillantini per esaltare al meglio l’eleganza della nostra Nazionale, di seguito le FOTO del nuovo body da gara dell’Italia. Stamattina abbiamo visto all’opera le juniores, le pomeriggio toccherà alle seniores.

FOTO NUOVI BODY ITALIA GINNASTICA ARTISTICA:

Foto: Alessia Lunghi