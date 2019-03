VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0, Highlights, gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati

Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato il gol di Onguené che ha arrotondato il risultato in favore dei partenopei. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Napoli-Salisburgo 3-0.

VIDEO HIGHLIGHTS NAPOLI-SALISBURGO (3-0):





Foto: Anton Ivanov Shutterstock.com