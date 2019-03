Napoli-Salisburgo 3-0, Europa League: azzurri scatenati, ipotecati i quarti di finale

Il Napoli ha posto una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei hanno sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi e hanno fatto esplodere il pubblico del San Paolo: ora basterà amministrare il cospicuo vantaggio nel match di ritorno in programma tra sette giorni per proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Gli azzurri sono stati stellari e hanno dominato la partita in lungo e in largo senza concedere nulla agli avversari, annichiliti già nel primo tempo con un micidiale uno-due: il riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus è prontamente servito e il sodalizio di Aurelio De Laurentiis può sognare in grande.

Carlo Ancelotti rilancia Hysaj sulla fascia destra mentre sulla sinistra spazio a Mario Rui, il tandem offensivo è composto da Milik e Mertens mentre a centrocampo lavorano Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski. Gli austriaci rispondono con uno speculare 4-4-2, la solida difesa composta da Lainer, Ramalho, Onguenè e Ulmer dovrebbe farsi sentire mentre le punte Daka e Dabbur sono pronte a pungere.

Il Napoli parte a spron battuto e al 10′ trova immediatamente la rete del vantaggio: perfetto passaggio filtrante di Mertens, Milik scatta sulla trequarti, scarta il portiere avversario e insacca. Sei minuti più tardi viene annullato un gol al Salisburgo (Daka segna in fuorigioco) e al 18′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Fabian Ruiz che spiazza la difesa rivale con un micidiale tiro al volo.

I ritmi si abbassano inevitabilmente, il Salisburgo non crea quasi nulla mentre il Napoli è sempre sul pezzo e va a caccia del tris che arriva al 58′: traversone di Mario Rui, Onguenè si tuffa di testa e sigla un incredibile autorete. I ragazzi di Ancelotti hanno anche un’occasione per il poker (Ramalho salva sulla linea dopo una buona giocata di Callejon), la girandola di cambi nel finale (Diawara, Insigne e Ounas sostituiscono Milik, Mertens e Zielinski) non cambia il risultato e il Napoli festeggia.

Foto: Lapresse