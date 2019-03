VIDEO Matteo Rizzo trionfa alle Universiadi Invernali 2019: riviviamo la performance dell’azzurro

Nuova gara, nuova gioia. Matteo Rizzo ha trionfato nella gara individuale maschile alle Universiadi Invernali 2019, quest’anno in scena a Krasnoyarsk, in Russia.

Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter è stato autore di una prova perfetta in ogni sua forma, contrassegnata dalla grande qualità di esecuzione in elementi come il quadruplo toeloop e la combinazione triplo axel/doppio toeloop. Dopo aver eseguito il triplo axel con il bonus, il pattinatore delle Fiamme Azzurre ha cambiato strategia di gara in corsa agganciando l’euler e il triplo salchow al triplo lutz anziché al triplo flip, facendo aumentare ulteriormente il valore della sua prova. Ottenendo il miglior riscontro anche sulle componenti del programma, il nostro Matteo ha raggiunto quota 95 nel tecnico, raccogliendo l‘altissimo punteggio nel segmento di 182.76 (95.06, 87.70) per un totale di 273.54.

Riviviamo la performance del pattinatore azzurro, interpretata su un medley di musiche dei Queen.

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI MATTEO RIZZO ALLE UNIVERSIADI INVERNALI 2019

Foto: Valerio Origo