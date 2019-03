VIDEO Johannes Boe vince la sprint dei Mondiali biathlon, azzurri attardati: gli highlights della gara

Johannes Boe ha vinto la sprint maschile dei Mondiali 2019 di biathlon, il norvegese ha confermato i favori del pronostico e si è imposto con autorevolezza nonostante un errore in piedi. Il dominatore della stagione ha avuto la meglio nei confronti del russo Loginov e del francese Fillon Mallet mentre gli italiani hanno concluso nelle retrovie a causa di troppi errori al poligono. Di seguito il VIDEO con gli highlights della sprint maschile dei Mondiali 2019 di biathlon.

