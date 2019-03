VIDEO Daniele Scardina: “Ho iniziato a combattere dentro un carcere”

Andrà in scena venerdì 8 marzo presso il Superstudio Più di Milano in via Tortona 27 l’attesissima sfida tra il milanese Daniele Scardina e il finlandese Henri Kekalainen per il titolo internazionale dei pesi supermedi IBF. Il pugile originario di Rozzano ha raccontato ai microfoni di DAZN (che trasmetterà l’evento in diretta streaming in esclusiva) come si è avvicinato al mondo della boxe e quali sono gli elementi fondamentali per essere competitivo in qualsiasi incontro. Ecco le sue parole alla vigilia del match!

La ricetta di Daniele Scardina per vincere ogni battaglia 💪🥊

Appuntamento venerdì 8 marzo a @MatchroomBoxing 🗓️#DAZNBoxeItaly #DAZNFightClub @OpiSince82 pic.twitter.com/hNWsZ0ffcO — DAZN Italia (@DAZN_IT) 6 marzo 2019

