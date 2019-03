Vissia Trovato-Hernandez boxe, Mondiale WBC Silver pesi piuma 2019: orari d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Davvero un appuntamento da non perdere per gli appassionati di boxe italiani e non solo quello in programma venerdì 8 marzo presso il Superstudio Più di Milano in via Tortona 27. La serata si svolgerà in una location particolare, più volte sede di eventi legati al mondo della moda, e vedrà andare in scena ben otto incontri di livello internazionale. Tra le sfide più attese della manifestazione (nata dalla joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN) c’è sicuramente l’incontro tra la milanese Vissia Trovato e la messicana Erika Cruz Hernandez, valido per il titolo WBC World Silver dei pesi piuma.

La pugile italiana, ex sfidante per il titolo mondiale, si presenta alla sfida con uno score di 12-1, mentre l’avversaria ha raccolto 9 vittorie e una sola sconfitta negli incontri precedenti. Il match regalerà sicuramente spettacolo, per la gioia del numeroso pubblico previsto. L’evento comincerà alle ore 18.00 e sarà trasmesso integralmente in diretta streaming su DAZN. L’incontro tra Vissa Trovato e Erika Cruz Hernandez dovrebbe andare in scena intorno alle ore 21.00. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 8 MARZO

ore 21.00 Vissia Trovato vs Erika Cruz Hernandez

diretta streaming su DAZN

