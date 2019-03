Judo, Grand Prix Marrakech 2019: 16 azzurri volano in Marocco per il secondo Grand Prix della stagione

Il cammino di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua per il circuito maggiore di judo con il secondo Grand Prix della stagione, in programma da venerdì 8 a domenica 10 marzo a Marrakech, in Marocco. 443 judoka provenienti da 67 Paesi di cinque continenti si sfideranno sul tatami marocchino per andare a caccia di punti pesanti (350 per i vincitori) da accumulare nel ranking internazionale di qualificazione ai Giochi Olimpici.

L’Italia proverà a dar seguito agli ottimi risultati ottenuti a inizio stagione con una rappresentativa di 16 atleti, tra cui 5 uomini e 11 donne che non hanno ancora raggiunto dei risultati di peso nei tornei di primo livello nel 2019. Diversi judoka di punta del nostro movimento (oltre a molti atleti di prima fascia delle altre Nazioni) non saranno presenti in Marocco per preparare al meglio l’appuntamento della prossima settimana con il Grand Slam di Ekaterinburg, in Russia. La spedizione italiana presente a Marrakech potrà dunque sfruttare un’occasione importante per mettersi in mostra in un evento del circuito maggiore con un campo partenti di buon livello, ma non eccezionale.

In campo maschile la selezione tricolore potrà contare su Domenico Di Guida (-90 kg) e Matteo Piras (-66 kg), reduci da un ottimo European Open di Roma chiuso rispettivamente in prima ed in seconda piazza nelle rispettive categorie mostrando un buonissimo stato di forma. Al femminile la nutrita rappresentativa azzurra vedrà ai nastri di partenza diverse atlete abituate a gareggiare negli ultimi mesi negli European Open con alterne fortune (tra cui Melora Rosetta, Linda Politi, Elisa Marchiò ed Eleonora Geri) oltre ad un paio di judoka come Martina Lo Giudice (-57 kg) e Carola Paissoni (-70 kg) che hanno cominciato il 2019 con diverse eliminazioni premature nei tornei di primo livello, perciò vanno a caccia di un buon piazzamento per riprendere il feeling con la vittoria in vista del prosieguo della stagione pre-olimpica.

Foto: Fijlkam