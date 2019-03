Trento-Olympiacos, Semifinale CEV Cup 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Sfida decisiva questa sera per Trento. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ospiterà l’Olympiacos nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile. Missione quasi compiuta per Simone Giannelli e compagni che hanno letteralmente dominato nella gara di andata imponendosi con un netto 3-0 (25-17; 25-19; 26-24) e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nella partita di questa sera alla compagine dolomitica, seconda in campionato a sole tre lunghezze da Perugia, basterà aggiudicarsi due set per conquistare l’accesso alla finale della seconda competizione europea per importanza, dove ci sarà sicuramente la vincente della sfida tra Kuzbass Kemerovo e Galatasaray Istanbul (con i russi in vantaggio avendo vinto la partita di andata per 3-1 sulla formazione turca).

Segui Trento-Olympiacos in diretta streaming su DAZN

La sfida tra Itas Trentino e Olympiacos Piraeus, semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, si giocherà questa sera alle ore 20.30 presso la BLM Group Arena di Trento. L’incontro sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 5 MARZO

ore 20.30 Itas Trentino – Olympiacos Piraeus

diretta streaming su DAZN

Segui live e in esclusiva Trento-Olympiacos su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

roberto.pozzi@oasport.it