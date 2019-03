Tiro a volo, Coppa del Mondo Acapulco 2019: Samantha Simonton ed Heng Zhang realizzano il record del mondo, nessuna italiana in finale nello skeet

Si sono da poco concluse le qualificazioni dello skeet femminile nell’ambito della Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Acapulco (Messico). Si sono distinte due atlete su tutte, ovvero la statunitense Samantha Simonton e la cinese Heng Zhang. Le due hanno infatti lasciato per strada solamente due piattelli, completando le cinque serie con il punteggio di 123, superando di una lunghezza il precedente record del mondo.

Pass conquistato anche per l’altra americana Kimberly Rhone, per la neozelandese Chloe Tipple e per la cinese Donglian Zhang, quinta con 119. Più indietro troviamo le azzurre, con la campionessa olimpica Diana Bacosi che ha gettato alle ortiche il passaggio del turno attraverso uno sciagurato 22 nella quinta sessione, chiudendo a quota 116 in tredicesima piazza, con lo stesso punteggio di Katiuscia Spada, mentre Simona Scocchetti non è andata oltre la quindicesima posizione, frutto di uno score di 114. La finale si svolgerà nella tarda serata italiana, precisamente dalle ore 23:30, quando verranno assegnati anche due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISSF