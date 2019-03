Tiro a volo, Coppa del Mondo Acapulco 2019: Heng Zhang in testa dopo le prime due serie dello skeet, 16^a Katiuscia Spada

E’ iniziata la prima giornata delle qualificazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di tiro a volo, specialità skeet femminile, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa dopo le prime due sessioni a punteggio pieno, avendo centrato tutti e 50 i piattelli a disposizione.

Seconda posizione momentanea per la connazionale Donglian Zhang, a quota 49, stesso punteggio della statunitense Samantha Simonton, della britannica Amber Hill e della kazaka Angelina Michshuk, mentre a quota 48 troviamo l’altra kazaka Olga Panarina, la neozelandese Chloe Tipple e l’americana Austen Smith.

Lontane le italiane, con Katiuscia Spada migliore delle azzurre in sedicesima piazza, frutto di 47 punti, mentre la campionessa olimpica Diana Bacosi chiude la top-20 con 45 bersagli colpiti. Trentaduesima invece Simona Scocchetti, con 44, dopo un brutto 19 nella seconda serie, che vanifica il 25 iniziale.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISSF