Tennis, WTA Indian Wells 2019: i risultati di lunedì 11 Marzo. Osaka, Pliskova e V.Williams agli ottavi

Si completano i match di terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Qualificazione agli ottavi di finale per la numero uno del mondo, Naomi Osaka, che supera in due set l’americana Danielle Collins. Adesso per la giapponese ci sarà una sfida complicata con la svizzera Belinda Bencic, che ben si è comportata con la russa Ekaterina Alexandrova, la quale non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria su Caroline Wozniacki.

Supera il turno anche Angelique Kerber, ma la tedesca ha dovuto faticare contro la qualificata russa Natalia Vikhlyantseva, numero 112 del mondo, che aveva vinto il primo set. Agli ottavi di finale la tedesca si troverà di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha sconfitto abbastanza agevolmente l’ucraina Lesia Tsurenko in due set.

Continua il cammino di Venus Williams, che ha sconfitto nel derby americano Christina McHale in due set. Ora per “Venere” ci sarà un ottavo di finale abbordabile contro la tedesca Mona Barthel, anche lei uscita vincitrice dal derby tedesco con la connazionale Julia Goerges, battuta in tre set dopo oltre due ore e mezza di gioco.

L’ultimo ottavo di finale è quello che mette di fronte Karolina Pliskova e Anett Kontaveit. La ceca si è imposta in due set la belga Ysaline Bonaventure in poco più di un’ora, mentre l’estone ha sfruttato il ritiro di Anastasija Sevastova, che ha abbandonato il campo dopo essere stata sotto per 5-0 nel primo set

Questo il riepilogo dei risultati

Kontaveit (Est) b. Sevastova (Let) 5-0 rit.

Kerber (Ger) b. Vikhlyantseva (Rus) 3-6 6-1 6-3

Ka. Pliskova (Cze) b. Bonaventure (Bel) 6-3 6-2

Sabalenka (Blr) b. Tsurenko (Ukr) 6-2 7-5

Barthel (Ger) b. Goerges (Ger) 7-5 1-6 6-4

V.Williams (Usa) b. McHale (Usa) 6-2 7-5

Bencic (Svi) b. Alexandrova (Rus) 6-4 6-2

Osaka (Jpn) b. Collins (Usa) 6-4 6-2

foto: Action Sports/Shutterstock