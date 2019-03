Tennis, WTA 125K Indian Wells 2019: la finale sarà Golubic-Brady. Eliminate Wang e Diyas

La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells vedrà opposte l’elvetica Viktorija Golubic (che ha eliminato la cinese Qiang Wang per 7-5 6-1) e la statunitense Jennifer Brady (che ha battuto la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-3), che domani nella serata italiana si giocheranno il titolo.

La svizzera Viktorija Golubic ha sconfitto la cinese Qiang Wang con lo score di 7-5 6-1 in un match durato 100 minuti che si è deciso assieme all’esito della prima frazione. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto game, poi il quinto gioco viene vinto dall’elvetica dopo 18 punti, anche se la cinese fa meglio nell’ottavo gioco, quando annulla nove palle break e gioca 30 punti prima di trovarsi 4-4. Il break è nell’aria e arriva nel dodicesimo gioco, quando ormai tutti pensavano al tie break: la svizzera chiude 7-5 dopo 70 minuti di aspra contesa. Nella seconda frazione non c’è storia: l’elvetica vola rapidamente sul 3-0 e poi vince 6-1 chiudendo le ostilità in mezz’ora.

La statunitense Jennifer Brady ha superato la kazaka Zarina Diyas con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nella prima frazione la kazaka parte bene e sale 2-0, ma la nordamericana fa subito 2-2, poi lo strappo definitivo si concretizza in favore della statunitense nell’ottavo gioco, alla quinta palla break. Brady tiene poi il servizio a zero e porta a casa la prima partita per 6-3. Nella seconda frazione equilibrio (ed occasioni sprecate) fino al 3-3, poi la statunitense alza il numero dei giri e trova due break consecutivi che la portano alla chiusura per 6-3.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: salajean / Shutterstock.com