Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: i risultati del tabellone maschile (9 Marzo). Eliminati Seppi, Tiafoe e Berdych. Avanza Stan Wawrinka

Si sono completati i match di primo turno nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Purtroppo arriva un’altra sconfitta per il tennis italiano, che, dopo Matteo Berrettini, perde anche Andreas Seppi, che è stato battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che sarà dunque il prossimo avversario di Roger Federer.

Tante comunque le eliminazioni eccellenti al primo turno. In una delle sfide più attese della giornata lo spagnolo Feliciano Lopez ha sconfitto in due set il ceco Tomas Berdych. Eliminato anche l’americano Frances Tiafoe, che spreca una bellissima rimonta nel terzo set e, con due doppi falli consecutivi nel dodicesimo game, regala la vittoria al cileno Nicolas Jarry, che si impone dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Bella vittoria in rimonta per Stan Wawrinka, che perde il primo set contro il britannico Daniel Evans, per poi rimontare e vincere al terzo set. Sarà il moldavo Radu Albot il prossimo avversario di Fabio Fognini al secondo turno. Il ligure, intanto, ha vinto all’esordio in doppio con Novak Djokovic, regalando grande spettacolo.

Sorride l’Australia con le belle vittorie di Alex Bolt e del giovane Alexei Popyrin, che hanno sconfitto rispettivamente il lettone Ernests Gulis e lo spagnolo Jaume Munar. Avanzano anche i serbi Dusan Lajovic e Filip Krajinovic e lo stesso discorso vale anche per l’olandese Robin Haase.

Questo il riepilogo dei risultati

Gojowczyk (Ger) b. Seppi (Ita) 7-5 6-4

Hurkacz (Pol) b. Young (Usa) 6-3 6-3

Lopez (Spa) b. Berdych (Cze) 7-6 7-5

Albot (Mda) b. Copil (Rou) 6-2 6-2

Bolt (Aus) b. Gulbis (Lat) 6-3 5-7 6-2

Lajovic (Srb) b. Daniel (Jap) 7-6 6-4

Popyrin (Aus) b. Munar (Spa) 7-6 6-3

Wawrinka (Sui) b. Evans (Gbr) 6-7 6-3 6-3

Haase (Ola) b. Istomin (Uzb) 7-6 6-1

Johnson (Usa) b. Fritz (Usa) 6-3 6-3

Krajinovic (Srb) b. Kukushkin (Kaz) 6-3 6-4

Donaldson (Usa) b. Ito (Jpn) 6-3 7-5

Mannarino (Fra) b. Sandgren (Usa) 6-2 6-7 6-1

Carballes Baena (Spa) b. Harrison (Usa) 6-3 7-5

McDonald (Usa) b. Sousa (Por) 6-4 3-6 6-3

Jarry (Chi) b. Tiafoe (Usa) 6-4 4-6 7-5

Foto: Action Sports/ Shutterstock.com