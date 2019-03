Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto da Gojowczyk in due set

Continua a riservare notizie poco liete il Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) al tennis maschile italiano. Dopo l’uscita di scena di Matteo Berrettini, Andreas Seppi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dal tedesco Peter Gojowczyk (n.85 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match nel quale il 35enne nativo di Bolzano ha pagato dazio per una resa al servizio non eccezionale che ha favorito il teutonico, prossimo avversario di “Sua Maestà” Roger Federer.

Nel primo set l’avvio dell’altoatesino è da film dell’orrore. Il servizio di Andreas non incide contro la risposta del tedesco, che scappa subito, conducendo le danze e portandosi avanti di due break senza fare cose eccezionali. Dal sesto game, però, il nostro portacolori ha uno scatto d’orgoglio. Seppi, infatti, aumenta la profondità della sua palla nello scambio, recuperando i due break di ritardo e pareggiando sul 5-5. Sfortunatamente, l’azzurro deve fare i conti con il 30% dei punti conquistati con la seconda di servizio e questa percentuale spiega le ben 6 palle break avute da Gojowczyk nell’undicesimo game. Tornato avanti nello score, il 29enne nativo di Dachau archivia la pratica della prima frazione sul 7-5.

Nel secondo set il canovaccio dell’incontro non cambia. Il n.47 del mondo non trova la giusta profondità con i propri colpi e deve subire due break consecutivi (3-0) nei primi tre game. Andreas reagisce nel quarto gioco, accorciando le distanze, ma da quel momento Gojowczyk non concede più nulla nei propri turni in battuta, forte del 64% dei punti ottenuti con il servizio. L’epilogo, quindi, è sul 6-4 in un match giocato non ad alto livello dall’altoatesino.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bryan Pollard / Shutterstock