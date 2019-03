Taekwondo, Dutch Open 2019: Vito Dell’Aquila ritrova il successo! Sul podio anche Simone Crescenzi e Laura Giacomini

Si è conclusa con un bottino decisamente soddisfacente per la spedizione italiana la prima giornata di gare del Dutch Open 2019, torneo di categoria G1 del calendario internazionale di taekwondo. La Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano ha raccolto un’importante vittoria con Vito Dell’Aquila nei -58 kg, un ottimo secondo posto con Simone Crescenzi nei -63 kg e un terzo posto comunque soddisfacente con Laura Giacomini nei +73 kg. Le stelle azzurre non hanno quindi deluso le aspettative, ma segnali positivi sono arrivati anche dagli altri atleti impegnati in questo primo atto dell’evento, dedicato interamente alle categorie senior. Nella giornata di domani toccherà invece a junior e cadetti. Di seguito il riepilogo dei risultati degli atleti italiani in gara oggi.

-58 kg (maschile) – Impossibile non cominciare dal ritorno alla vittoria di Vito Dell’Aquila. Dopo una deludente President’s Cup e un terzo posto in Egitto, l’azzurro ha centrato il primo successo stagionale avendo la meglio su avversari di assoluto valore e dimostrando di volersi giocare fino in fondo le opportunità di centrare la qualificazione a Tokyo 2020. Nessuna difficoltà per il giovane talento pugliese nei primi turni, dove ha sconfitto nettamente il finlandese Oskari Viinanen (26-6), il francese Giovanni Quaglieri (15-6) e l’australiano Bailey Lewis (17-7). Nella semifinale invece la punta di diamante del movimento italiano ha dovuto superarsi per avere ragione dell’australiano Safwan Khalil (8-7), n.6 del ranking mondiale, prima di aggiudicarsi la vittoria in finale contro l’azero Gashim Magomedov (26-22). Buona prestazione anche per Daniel Lo Pinto, fermato nei quarti di finale proprio dall’australiano (3-12), dopo aver sconfitto nei primi due incontri il tedesco Moustapha Kama (9-8) e il bielorusso Yauheni Anushkevich (21-19). Subito eliminato invece Antonio De Gaetano, sconfitto dall’atleta bielorusso (22-36).

-63 kg (maschile) – Secondo podio consecutivo per Simone Crescenzi dopo il secondo posto in Egitto. L’azzurro è stato sconfitto ancora una volta soltanto in finale, in questa occasione dall’azero Javad Aghayev (12-32), n.8 del ranking mondiale e principale favorito della vigilia. Risultato comunque molto positivo per il 22enne italiano, che continua a risalire posizioni nella graduatoria internazionale. Nei turni precedenti l’azzurro ha avuto la meglio sul belga Branko Heebeke (49-3), sul tedesco Ranye Drebes (19-0), sul brasiliano Jo Souza Diniz (21-19) e sul francese Dylan Chellamootoo (18-16). Sconfitto al primo turno invece Gabriele Crisafulli dal belga Mohamed Achaibi (10-27).

-54 kg (maschile) – Eliminazione al secondo incontro per Simone Caliri, superato nettamente dal britannico Mohammed Nour (36-15) dopo aver superato l’australiano Adrian Calleja (35-28) nel primo turno.

–80 kg (maschile) – Un’altra delusione invece per Roberto Botta, testa di serie n.4 del tabellone ma sconfitto al primo incontro dal bielorusso Ivan Paulouski (16-21).

+73 kg (femminile) – Terzo posto e qualche rimpianto per Laura Giacomini, la migliore tra le azzurre in gara. La nuova campionessa italiana della categoria, n.22 del ranking mondiale, ha superato senza alcuna difficoltà la tedesca Sarah Di Sinno (40-1), ma è stata poi eliminata in semifinale dalla francese Sol Avoulette (3-12), atleta sulla carta leggermente inferiore all’italiana.

-46 kg (femminile) – Si è fermata ad un passo dal podio la giovanissima Sofia Zampetti, sconfitta soltanto al golden point dall’israeliana Michal Zrihen nei quarti di finale. Nel primo incontro l’azzurra aveva surclassato in maniera schiacciante l’australiana Serena Stevens (32-6).

-53 kg (femminile) – Stessa sorte per Erica Nicoli, costretta alla resa nei quarti di finale dalla turca Zeliha Agris (2-16), n.5 del ranking mondiale. L’italiana aveva superato in precedenza la bielorussa Aliaksandra Vaitsekhovich (11-8).

-67 kg (femminile) – Sconfitte entrambe ad un soffio dal podio anche Daniela Rotolo e Cristina Gaspa. La prima, testa di serie n.4 del tabellone, è stata fermata al golden point dalla danese Jasmin Andersen dopo aver superato la britannica Simone Abley (7-2). La seconda si è arresa di fronte alla tedesca Vanessa Koerndl (0-11) dopo aver avuto la meglio sulla belga Oumnia Dakkon (17-3).

-57 kg (femminile) – Poco fortuna per Giada Iurlaro, vincitrice al primo incontro con la tedesca Caroline Bauer (43-3) ma eliminata nel secondo turno dall’australiana Stacey Hymer (8-19), testa di serie n.3 del tabellone e n.49 del ranking mondiale.

-62 kg (femminile) – Segnali di crescita da parte di Assunta Cennamo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Rio lo scorso anno. L’azzurra ha superato al primo turno la statunitense Melanie Diaz (4-10) arrendendosi poi soltanto al golden point di fronte alla tedesca Tekiath Ben nel secondo incontro.

-73 kg (femminile) – La temibile francese Marie Paul Ble, n.18 del ranking mondiale e vincitrice del torneo, ha eliminato entrambe le italiane sconfiggendo di misura al primo incontro Natalia D’Angelo (2-4) e più nettamente al secondo turno Maristella Smiraglia (6-12), che aveva precedentemente superato l’australiana Mate McAdam (11-6).

-49 kg (femminile) – Subito eliminata con un po’ di delusione Martina Corelli, sconfitta nel primo incontro dalla francese Sarah Adidou (8-18), avversaria sicuramente alla portata per l’atleta italiana che arrivava dal terzo posto allo Slovenia Open.

roberto.pozzi@oasport.it