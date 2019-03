Taekwondo, Dutch Open 2019: Vito Dell’Aquila e Laura Giacomini guidano un’ambiziosa spedizione azzurra

Concluso il fine settimana dedicato ai Campionati Italiani Categorie Olimpiche, riprende la stagione internazionale per il taekwondo azzurro. La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano sarà infatti impegnata tra sabato 9 e domenica 10 marzo al Dutch Open 2019, torneo di categoria G1 che andrà in scena presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven (Olanda). Il gruppo azzurro cercherà di migliorare il bottino raccolto all’Egypt Open (un secondo e due terzi posti) per guadagnare fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Come di consueto saranno in gara anche diversi atleti italiani iscritti con i rispettivi club e desiderosi di mettersi in mostra per ambire ad una convocazione in Nazionale.

La stella della spedizione azzurra sarà come di consueto Vito Dell’Aquila nei -58 kg. Il giovane talento pugliese sarà chiamato a confermarsi dopo il terzo posto in Egitto ed a raccogliere più punti possibile per il ranking olimpico in ottica qualificazione a Tokyo 2020. In campo maschile ci saranno anche Simone Crescenzi nei -63 kg, reduce dal brillante esordio stagionale con il secondo posto a Hurghada, e Roberto Botta nei -80 kg, determinato a ripartire dopo il titolo nazionale conquistato a Pisa lo scorso fine settimana. In rappresentanza dei propri club di provenienza scenderanno in pedana anche Antonio De Gaetano e Simone Caliri (-54 kg), Daniel Lo Pinto e Filippo Scuti (-58 kg), Gabriele Crisafulli (-63 kg), Lorenzo Marani e Michele Fugazzotto (-68 kg).

Più numerosa la spedizione azzurra in campo femminile. Laura Giacomini nei +73 kg sarà il punto di riferimento e arriva dal successo ai Campionati Italiani, ma anche Maristella Smiraglia nei -73 kg ed Erica Nicoli nei -53 kg hanno tutte le carte in regola per centrare un ottimo risultato. Prosegue inoltre a grandi passi la crescita della giovanissima Sofia Zampetti nei -46 kg, atleta sulla quale la curiosità continua ad aumentare visti gli eccellenti risultati a livello nazionale. In gara con la divisa della Nazionale anche Giada Iurlaro nei -57 kg, Assunta Cennamo nei -62 kg e Cristina Gaspa nei -67 kg. Completeranno il contingente azzurro al femminile Martina Corelli (-49 kg), Daniela Rotolo (-67 kg) e Natalia D’Angelo (-73 kg).

L’Italia attenderà anche risultati di prestigio dalle categorie giovanili. Tra gli juniores Linda Cecchi (-52 kg) e Clara Trincia (-49 kg) proveranno a ripetersi dopo gli straordinari successi allo Slovenia Open, mentre Giuseppe Foti (-55 kg) e Andrea Riondino (-68 kg) cercheranno di tornare sul podio come alla President’s Cup. Le possibilità di ben figurare ci sono tutte, adesso toccherà agli azzurri non deludere le aspettative.

