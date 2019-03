Sei Nazioni Under20 2019, Inghilterra-Italia 35-10. Gli azzurrini giocano alla pari un tempo, poi cedono

L’Italia Under 20 di rugby fa sognare per un tempo poi cede all’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni di categoria: azzurrini anche avanti 7-10, a fine primo tempo gli inglesi passano a condurre per 12-10 e nella ripresa dilagano fino al 35-10 finale, conquistando anche il punto di bonus offensivo.

Nel primo tempo padroni di casa avanti al 4′ con la meta di Seabrook trasformata da Wilkinson, risponde l’Italia che marca al 12′ con Mori e mette la freccia al 36′ con la meta di Peruzzo. Il vantaggio degli azzurrini però dura appena due minuti: al 38′ Wilkinson mette a segno la meta che vale il 12-10 con cui si va al riposo.

Nella ripresa c’è un monologo dell’Inghilterra: piazzato di Hodge al 42′, meta di Fox al 49′ con conversione di Hodge, che al 52′ mette tre punti ancora dalla piazzola, infine al 58′ gli inglesi trovano la quarta meta ed il punto di bonus offensivo con Sleightholme. Hodge trova ancora i due punti aggiuntivi, poi al 67′ nuovamente da piazzato Vunipola fissa lo score sul 35-10 finale.

TABELLINO (Fonte: sito federale)

Bedford, Goldington Road – venerdì 8 marzo 2019

Sei Nazioni U20, IV giornata

Inghilterra v Italia 35-10 (12-10)

Marcatori: p.t. 4’ m. Seabrook tr. Wilkinson (7-0); 12’ m. Mori (7-5); 36’ m. Peruzzo (7-10); 38’ m. Wikinson (12-10); s.t. 42’ c.p. Hodge (15-10); 49’ m. Fox tr. Hodge (22-10); 52’ c.p. Hodge (25-10); 58’ m. Sleightholme tr. Hodge (32-10); 67’ c.p. Vunipola (35-10)

Inghilterra U20: Hodge (63’ Reeves), Sleightholme, Seabrook, de Glanville, Hassell-Collins; Wikinson (59’ Vunipola), Fox (72’ Maunder); Tuima, Hinkley, Willis (cap); Scott (53’ Coles), Kpoku (67’ Capstick); Petch (59’ Bartlett), Dolly (53’ Ma’asi), Adkins (59’ Owen). All. Bates.

Italia U20: Peruzzo (52’ Da Re); Lai, Mori (60’ Moscardi), Mazza, Mba; Garbisi, Citton (60’ Piva); Finotto, Ruggeri (cap.), Chianucci (56’ Chianucci); Parolo (64’ Butturini), Stoian; Nocera (56’ Alongi), Marinello (67’ Bonanni), Drudi (52’ Michelini). All. Roselli.

Arb. Nika Amashukeli (Geo) (17’-30’ Shota Tevzadze)

Calciatori: Wilkinson (Inghilterra U20) 1/2; Garbisi (Italia U20) 0/2; Hodge (Inghilterra U20) 3/4; Vunipola (Inghilterra U20) 1/1

Punti conquistati in classifica: Inghilterra U20 5; Italia U20 0

Man of the match: Hodge (Inghilterra U20)

