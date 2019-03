Sci di fondo, Sprint Drammen 2019: Johannes Klaebo vola e stacca tutti tornando leader di Coppa del Mondo! Pellegrino e Rastelli fuori nei quarti

Norway's Johannes Hoesflot Klaebo reacts after winning the final sprint's final of the Men's (skating) cross-country event at the FIS Nordic World Ski Championships on February 21, 2019 in Seefeld, Austria. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)

Johannes Klaebo è mattatore assoluto a Drammen: il fenomeno norvegese non soltanto vince la gara sprint valida per la Coppa del Mondo 2018-2019, ma lo fa in maniera netta, indiscutibile, quasi come fosse in scena una distance e non fossero, invece, 1200 i metri da percorrere. Klaebo, con questo trionfo già chiaro poco dopo la metà della finale, alla luce dell’uscita di Alexander Bolshunov (Russia) nei quarti, riguadagna la testa della classifica di Coppa, con 31 punti di vantaggio sul suo diretto avversario.

Si arricchisce ulteriormente, dunque, il palmares di un fenomeno che non sembra conoscere pause: per lui quest’anno otto vittorie, Tour de Ski, tre titoli mondiali. Soltanto tre sono stati gli uomini diversi da lui, nell’arco di quest’annata, capaci di vincere una sprint: Federico Pellegrino (due volte), Sindre Bjoernestad Skar (Norvegia) e Bolshunov.

La Norvegia festeggia una doppietta e quattro uomini in finale (ma anche otto in semifinale): al secondo posto, infatti, c’è Eirik Brandsdal, staccato al traguardo di 89 centesimi, mentre l’arrivo in leggera salita premia, per la terza posizione, il francese Richard Jouve (+2″17) davanti a Sondre Turvoll Fossli (Norvegia, +3″34), Oskar Svensson (Svezia, +3″63) e Paal Troean Aune (+4″01).

Federico Pellegrino e Maicol Rastelli escono entrambi nei quarti di finale. Il campione di Nus, nell’ultima batteria, tenta una vana rimonta su Skar e Paal Golberg, mentre in quella precedente Rastelli finisce fuori dalla lotta per le posizioni che contano ben prima della volata finale.

Foto: LaPresse