Sci di fondo, Finali Coppa del Mondo Quebec City 2019: nella sprint vince Klaebo su Pellegrino. Nilsson in trionfo tra le donne

Ultima sprint stagionale per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle Finali di Quebec City, in Canada, si è gareggiato in tecnica libera. Tra gli uomini successo del norvegese Johannes Klaebo, che batte Federico Pellegrino, ancora una volta splendido secondo, mentre il russo Alexander Bolshunov, rivale del norvegese in classifica generale, chiude quarto. Tra le donne vince e porta a casa la Coppa di specialità la svedese Stina Nilsson, mentre la norvegese Ingvild Oestberg allunga nella classifica generale. Fuori ai quarti le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni.

Nella sprint maschile si impone il norvegese Johannes Klaebo, che chiude in 3’22″14 e precede di 1″10 il nostro Federico Pellegrino. Terzo gradino del podio per Sindre Skar a 1″55: il norvegese fa un gran favore al connazionale battendo per appena due centesimi il russo Alexander Bolshunov, quarto, che perde da Klaebo 10 punti in classifica generale, vedendo il suo ritardo salire a 24.

Nella sprint femminile Stina Nilsson porta a casa la Coppa di specialità: le sarebbe bastato giungere terza nella serie dei quarti di finale (14° posto garantito dal pettorale numero 2), ma la svedese non si accontenta e vince la gara chiudendo in 3’44″80 e superando di un solo centesimo la connazionale Maja Dahlqvist. Podio tutto targato Svezia grazie al terzo posto di Jonna Sundling, staccata di 1″28.

In ottica Coppa del Mondo generale la russa Natalya Nepryaeva chiude 17ma e conquista 14 punti, perdendone altri 16 dalla norvegese Ingvild Oestberg, ottava: ora la distanza tra le due è di 113 punti in favore della norvegese. Fuori ai quarti le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni: 16ma Caterina Ganz, 22ma Greta Laurent, 27ma Elisa Brocard dopo la squalifica della russa Yulia Belorukova per comportamento antisportivo.

Foto: Pier Colombo