Sci di fondo, Coppa del Mondo Quebec City 2019: Johannes Klaebo vince il minitour e si porta a casa la classifica generale!

La Coppa del Mondo di sci di fondo si è decisa praticamente sul rettilineo d’arrivo dell’ultima tappa del minitour che ha chiuso la stagione: il norvegese Johannes Klaebo batte di 2″8 il canadese Alex Harvey e di 2″9 il russo Alexey Bolshunov, che fino agli ultimi metri sembrava poter acciuffare la vittoria nella classifica generale.

Klaebo era partito con 52″ di margine sul russo e 53″ sul canadese, ma è stato raggiunto dalla coppia di inseguitori, accodandosi poi ai due per risparmiare ulteriori energie e scappare via in vista del traguardo: la tattica ha pagato e nel finale il norvegese ha preso quei metri di vantaggio che sono poi risultati incolmabili.

Quarto un ottimo Francesco De Fabiani, con un ritardo di 1’13″3, che mette in mostra le sue doti allo sprint e batte Emil Iversen di un decimo e Federico Pellegrino di 4. Conclusione più bella non poteva esserci in questa stagione per gli azzurri. Fuori dalla zona punti Maicol Rastelli, 42° a 4’47″4, e Giandomenico Salvadori, 53° a 6’31″5.

Foto: Pier Colombo