Calendario Sport Invernali, tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo. Programma, orari e tv

Va a chiudersi la stagione invernale: ultimi appuntamenti importanti per il Circo Bianco. Finali per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultime prove per il massimo circuito internazionale per lo sci nordico (salto, combinata e sci di fondo), c’è il Mondiale per il biathlon: altra settimana da seguire alla grande. Andiamo a scoprire tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo con il programma, gli orari ed il palinsesto TV.

SCI ALPINO

Mar. 12/03 – Coppa Europa – SG femminile Sella Nevea (Ita) – ore 10.00

Mar. 12/03 – Cdm – 2a prova DH femminile Soldeu (And)

Mar. 12/03 – Cdm – 2a prova DH maschile Soldeu (And)

Mar. 12/03 – Coppa Europa – SL maschile Kranjska Gora (Slo)

Mar. 12/03 – GP Italia seniores – GS maschile Abetone (Pt)

Mer. 13/03 – Cdm – DH maschile Soldeu (And) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 13/03 – Cdm – DH femminile Soldeu (And) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 13/03 – GP Italia giovani – GS maschile Abetone (Pt)

Mer. 13/03 – GP Italia giovani – GS femminile Via Lattea (To)

Gio. 14/03 – Cdm – SG femminile Soldeu (And) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 14/03 – Cdm – SG maschile Soldeu (And) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 14/03 – Coppa Europa – DH femminile Sella Nevea (Ita)

Gio. 14/03 – GP Italia seniores – SL maschile Abeton (Pt)

Ven. 15/03 – Cdm – Team event Soldeu (And) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 15/03 – GP Italia giovani – SL maschile Abetone (Pt)

Ven. 15/03 – GP Italia juniores/aspiranti – SL femminile Via Lattea (To)

Sab. 16/03 – Cdm – GS maschile Soldeu (And) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 16/03 – Cdm – SL feminile Soldeu (And) – ore 10.30 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 16/03 – Coppa Europa – AC (SG+SL) maschile Sella Nevea (Ita)

Sab. 16/03 – Coppa Europa – GS femminile Folgaria (Ita)

Dom. 17/03 – Cdm – GS femminile Soldeu (And) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/03 – Cdm – SL maschile Soldeu (And) – ore 10.30 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/03 – Coppa Europa – SG maschile Sella Nevea (Ita)

Dom. 17/03 – Coppa Europa – SL femminile Folgaria (Ita)

SCI DI FONDO

Lun. 11/03 – Universiadi – 15 km TL femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.30 locali

Mar. 12/03 – Cdm – Sprint TC maschile e femminile Drammen (Nor) – 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 12/03 – Universiadi – 30 km TC maschile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.30 locali

Ven. 15/03 – Alpen Cup seniores/juniores – Spront TL maschile e femminile Oberwiesenthal (Ger)

Sab. 16/03 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Falun (Sve) – ore 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 16/03 – Alpen Cup seniores/juniores – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Oberwiesenthal (Ger)

Dom. 17/03 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Falun (Sve) – ore 11.30 e 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 17/03 – Alpen Cup seniores – 10 km TL pursuit femminile e 15 km TL pursuit maschile Oberwiesenthal (Ger)

Dom. 17/03 – Alepn Cup juniores – Staffetta maschile e femminile Oberwiesenthal (Ger)

SALTO

Lun. 11/03 – Raw Air/Cdm – Qualificazioni HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Mar. 12/03 – Raw Air/Cdm – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Mar. 12/03 – Raw Air/Cdm – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 20.00

Mer. 13/03 – Raw Air/Cdm – Qualificazioni HS140 maschile Trondheim (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Gio. 13/03 – Raw Air/Cdm – HS140 maschile Trondheim (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Gio. 13/03 – Raw Air/Cdm – HS140 femminile Trondheim (Nor) – ore 14.00

Ven. 15/03 – Raw Air/Cdm – Qualificazioni HS140 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Sab. 16/03 – CoC – HS134 maschile Zakopane (Pol)

Sab. 16/03 – Cdm – HS100 femminile Nizhny Tagil (Rus) – ore 13.00

Sab. 16/03 – Cdm – Team HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 17/03 – CoC – HS134 maschile Zakopane (Pol)

Dom. 17/03 – Cdm – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 17/03 – Cdm – HS100 femminile Nizhny Tagil (Rus) – ore 13.00

COMBINATA NORDICA

Ven. 15/03 – Cdm – Provisional Competition Round Schonach (Ger) – ore 16.00

Sab. 16/03 – Cdm – Gundersen HS106/10 km Schonach (Ger) – ore 11.00 e 15.00, diretta tv Eurosport

Dom. 17/03 – Cdm – Gundersen HS106/15 km Schonach (Ger) – ore 11.00 e 15.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mar. 12/03 – Mondiali – Individuale femminile Oestersund (Sve) – ore 15.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Mer. 12/03 – Mondiali – Individuale maschile Oestersund (Sve) – ore 16.10, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Gio. 14/03 – Mondiali – Staffetta singola Oestersund (Sve) – ore 17.10, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Gio. 14/03 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 16/03 – Mondiali – Staffetta femminil e maschile Oestersund (Sve) – ore 13.15 e 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 16/03 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 17/03 – Mondiali – Mass start femminile e maschile Oestersund (Sve) – ore 13.15 e 16.00, diretta tv Eurosport e straeming www.biathlonworld.com

Dom. 17/03 – Ibu Cup – Mass start maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.00 e 12.30

SNOWBOARD

Mer. 13/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Sunny Valley (Rus)

Gio. 14/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Sunny Valley (Rus)

Ven. 15/03 – Coppa Europa – BA maschile e femmminile Kuehtai (Aut) – ore 14.15

Sab. 16/03 – Cdm – SBX maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Sab. 16/03 – Cdm – BA maschile e femminile Quebec (Can) – ore 01.00

Sab. 16/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Pec Pod Snezkon (Cze) – ore 13.30

Sab. 16/03 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Rogla (Slo) – ore 14.00

Sab. 16/03 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Kuehtai (Aut)

Dom. 17/03 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Rogla (Slo) – ore 14.00

FREESTYLE

Lun. 13/03 – Universiadi – SX maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 13.30 locali

Sab. 16/03 – Cdm – BA maschile e femminile Quebec (Can) – ore 21.00

Sab. 16/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Jasna (Svk) – ore 14.30

Sab. 16/03 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 13.30

Dom. 17/03 – Cdm – SX maschile e femminile Veysonnaz (Svi) – ore 11.00, diretta tv Eurosport

Dom. 17/03 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 13.30

SCI ALPINISMO

Lun. 11/03 – Mondiali giovani – Individuale maschile e femminile Villars Sur Ollon (Svi)

Mar. 12/03 – Mondiali sr/esp/cad – Individuale maschile e femminile Villars sur Ollon (Svi)

Mer. 13/03 – Mondiali sr/esp/cad – Vertical race maschile e femminile Villars sur Ollon (Svi)

Ven. 15/03 – Mondiali sr/esp/cad – Team race maschile e femminile Villars sur Ollon (Svi)

Sab. 16/03 – Mondiali sr/esp/cad – Staffetta maschile e femminile Villars sur Ollon (Svi)

Foto: Federico Angiolini