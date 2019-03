Biathlon, le percentuali al poligono degli azzurri ai Mondiali dopo 5 gare. Tutte le statistiche. Thomas Bormolini di gran lunga il migliore

I Mondiali di biathlon dopo il bronzo della staffetta mista non hanno riservato altre gioie all’Italia, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che hanno visto avvicinarsi le avversarie in graduatoria di Coppa del Mondo. Per l’Italia cresce il numero degli errori al poligono rispetto alla media stagionale.

Ecco tutti i dati degli azzurri al poligono dopo 5 delle 12 gare iridate.

LE PERCENTUALI TOTALI AI MONDIALI

STATISTICHE AL POLIGONO AI MONDIALI – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Cognome Nome Centrati Tentati % Centrati Tentati % Centrati Tentati % Vittozzi Lisa 12 20 60,00 19 20 95,00 31 40 77,50 Sanfilippo Federica 12 15 80,00 11 15 73,33 23 30 76,67 Wierer Dorothea 13 22 59,09 17 22 77,27 30 44 68,18 Gontier Nicole 9 15 60,00 8 15 53,33 17 30 56,67 STATISTICHE AL POLIGONO AI MONDIALI – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Cognome Nome Centrati Tentati % Centrati Tentati % Centrati Tentati % Bormolini Thomas 13 15 86,67 14 15 93,33 27 30 90,00 Windisch Dominik 17 22 77,27 17 23 73,91 34 45 75,56 Montello Giuseppe 4 5 80,00 3 5 60,00 7 10 70,00 Hofer Lukas 15 22 68,18 14 23 60,87 29 45 64,44

Foto: Federico Angiolini