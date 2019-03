Sci alpino, SuperG femminile Rosa Khutor 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

IL SUPERG FEMMINILE E’ STATO CANCELLATO. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

Dopo le cancellazioni dei giorni scorsi, oggi dovrebbe andare in scena il supergigante femminile a Rosa Khutor – Sochi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista russa, quindi, vedremo nuovamente all’opera le regine della velocità (alle ore 8.30 italiane), per una gara che andrà a consegnare punti importanti per la classifica di specialità.

Tina Weirather, Nicole Schmidhofer e Ragnhild Mowinckle tenteranno l’assalto alla prima posizione di Mikaela Shiffrin, mentre le italiane, capitanate dalla scatenata Sofia Goggia, cercheranno il successo di tappa.

Di seguito il programma completo del SuperG di Rosa Khutor, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2018/19

ore 8.30 Supergigante Rosa Khutor

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA

1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

2 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

7 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

break

11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

break

21 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

22 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

24 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

27 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

29 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

30 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

break

31 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI

32 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

33 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon

34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

35 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

36 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

37 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

38 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

39 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

40 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER Head

41 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

42 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

43 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

44 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head

45 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

46 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

Foto: Pier Colombo