LIVE Sci alpino, SuperG femminile Rosa Khutor 2019 in DIRETTA: gara cancellata per la fitta nevicata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla pista olimpica di Sochi andrà in scena questa prova veloce che sostituisce la discesa libera, cancellata a causa della fitta nevicata che si è abbattuta in questa zona della Russia. Si preannuncia grande spettacolo e regna l’incertezza nel primo giorno di questo lungo weekend (domani si replicherà sempre in questa specialità), l’Italia si affiderà a Sofia Goggia che punta alla vittoria: la bergamasca si è imposta nella discesa di Crans-Montagna, ha vinto l’argento iridato in superG e ora vuole tornare al successo in Coppa del Mondo.

L’azzurra se la dovrà vedere in particolar modo con Tina Weirather, Nicole Schmidhofer e Ragnihild Mowinckel che sono in piena lotta per la Sfera di Cristallo di specialità: il magico terzetto cercherà di approfittare dell’assenza di Mikaela Shiffrin. Nel lotto della favorite spiccano anche Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Corrine Suter, Viktoria Rebensburg mentre non va sottovalutata Federica Brignone ringalluzzita dall’apoteosi in combinata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del superG femminile di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Appuntamento a domani con lo sci femminile, oggi si svolgerà la discesa libera di Kvitfjell per gli uomini. Grazie a tutti per averci seguito.

07.02 Si tornerà a gareggiare domani (ore 08.30) sempre con un superG sulla pista olimpica. La prova odierna non verrà recuperata.

07.00 Buongiorno a tutti. IL SUPERG FEMMINILE È STATO CANCELLATO. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock