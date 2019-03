Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: cancellato il superG di Rosa Khutor, troppa neve sulla pista olimpica

Il superG femminile in programma oggi a Rosa Khutor è stato cancellato a causa della fortissima nevicata che si è abbattuta sulla pista olimpica di Sochi. Il maltempo continua a imperversare in questa zona della Russia e i tanti centimetri di coltre bianca caduti nella notte non hanno permesso il regolare svolgimento della prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino.

La gara non verrà recuperata (al termine della stagione manca un solo weekend oltre alle Finali), si ritornerà in pista domenica 3 marzo per un altro superG sempre a Rosa Khutor: le previsioni meteo annunciano sole sul tracciato e dunque gli organizzatori lavoreranno per ripulire la pista nella giornata odierna ma staremo a vedere come si evolverà la situazione. Mikaela Shiffrin ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo generale visto che ha 719 punti di vantaggio su Petra Vlhova quando mancano solo sette gare alla conclusione.

Foto: Cristiano Barni Shutterstock