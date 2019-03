Sci alpino, Slalom Splindleruv Mlyn 2019: Mikaela Shiffrin firma il successo dei record, battute Holdener e Vlhova

Mikaela Shiffrin si conferma la Regina indiscussa dello slalom e trionfa a Splindleruv Mlyn dominando in lungo e in largo entrambe le manche sul pendio ceco dove si è disputata l’ultima prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino prima delle Finali di Soldeu. La fuoriclasse statunitense si è presentata al cancelletto di partenza per ultima in occasione della seconda run e ha controllato agevolmente la situazione imponendosi col tempo complessivo di 1:38.98 e ritoccando i suoi record da autentico alieno: 58 vittorie in Coppa del Mondo (39 tra i pali stretti), 15 successi complessivi in stagione (primato assoluto, 8 in questa specialità).

Mikaela Shiffrin aveva già conquistato matematicamente la Coppa del Mondo di specialità (oltre a quella generale, mentre quella di gigante è ipotecata) e oggi ha voluto porre un ulteriore sigillo sulla sua stagione da urlo. Non c’è stato davvero nulla da fare per tutte le avversarie, la svizzera Wendy Holdener si è ben comportata ma si è dovuta accontentare del secondo posto a 85 centesimi. Tutte le altre rivali sono finite a oltre 2 secondi, emblema della gara vertiginosa confezionata dalla Shiffrin. Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova (a 2.03) che ieri aveva vinto il gigante e che nella seconda manche è riuscita a recuperare una posizione lasciandosi alle spalle l’austriaca Katharina Truppe (ha rimontato 12 piazze col miglior tempo di manche finendo a 2.63 di ritardo), la norvegese Kristin Lysdahl (a 2.73), le svedesi Anna Swenn Larsson (a 2.75) e Frida Hansdotter (a 2.80, è scivolata indietro di quattro posti).

Le austriache Katharina Liensberger e Bernadette Schild, rispettivamente quinta e settima dopo la prima manche, hanno inforcato nelle prime porte. Lontanissime le italiane: 21esima Chiara Costazza a 4.50 (ha perso undici posizioni rispetto alla prima run a causa di un errore), Irene Curtoni 25esima a 5.34.

Foto: Lapresse