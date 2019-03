Sci alpino, Slalom Spindlreuv Mlyn 2019: Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche, Holdener seconda, Vlhova lontana

Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record)

Unica rivale per Shiffrin è la svizzera Wendy Holdener, seconda a 37 centesimi dalla statunitense. I distacchi diventano già elevatissimi dalla terza posizione, attualmente occupata dalla svedese Frida Hansdotter (+1.28). Solamente quarta la slovacca Petra Vlhova, che ha fatto quasi da apripista con il pettorale numero uno, pulendo il manto dalla neve caduta copiosamente sul tracciato. Alla fine Vlhova ha chiuso con 1.33 di ritardo dalla vetta della classifica.

Quinta posizione per l’austriaca Katharina Liensberger (+1.69), mentre è stata molto brava la norvegese Kristin Lysdahl, che con il 14 si è inserita al sesto posto con 1.81 di ritardo. Settima l’austriaca Bernadette Schild (+1.99), che precede le svedesi Anna Swenn Larsson (+2.33) ed Emelie Wikstroem (+2.36). A completare le prime dieci posizioni c’è Chiara Costazza, staccata di 2.38 dalla vetta, ma comunque in piena lotta per un buon piazzamento al termine della seconda manche.

Lontanissime Irene Curtoni, che ha chiuso a 3.75 dalla statunitense e ancora di più Lara Della Mea, addirittura a 5.85 complice un grave errore.