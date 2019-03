Sci alpino, Slalom Kranjska Gora: Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo

Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha trovato delle linee uniche e ha fatto festa col tempo complessivo di 1:39.54. Il 26enne, che tra i pali stretti è stato capace di mettersi al collo l’argento alle Olimpiadi Invernali 2018, ha strabiliato sul muro ed è riuscito a scatenare tutta la sua proverbiale velocità infliggendo oltre un secondo di distacco a tutti gli avversari.

Il norvegese Henrik Kristoffersen, trionfatore del gigante di ieri, si è dovuto accontentare della seconda piazza (a 1.15, era in testa a metà gara) con due centesimi di vantaggio sull’austriaco Marcel Hirscher che ha invece recuperato tre posizioni. Il fenomeno ha così conquistato matematicamente l’ottava Sfera di Cristallo generale consecutiva: il fresco 30enne ora vanta 509 punti di vantaggio sul francese Alexis Pinturault (oggi settimo a 1.91), un vantaggio irrecuperabile quando mancano soltanto le quattro gare delle Finali di Soldeu al termine della stagione. Il Campione del Mondo in carica ha faticato a dare il meglio di sé in questo fine settimana ma tanto è bastato per portare a casa matematicamente un trofeo che non è mai stato in discussione (sono già sue anche le Coppe di gigante e slalom).

L’Italia sognava un clamoroso colpaccio, Manfred Moelgg occupava a sorpresa la seconda piazza al termine della prima manche ma nella seconda non è riuscito a fare la differenza e si è dovuto accontentare del sesto posto a 1.85 chiudendo alle spalle dell’austriaco Manuel Feller (a 1.23) e dello svizzero Daniel Yule (a 1.52). Ottavo posto condiviso per l’azzurro Stefano Gross, per lo svedese Andre Myhrer e per il francese Clement Noel (tutti a 2.02). Purtroppo Giuliano Razzoli ha inforcato, un vero peccato per il già Campione Olimpico che stava disputando un’ottima seconda manche.

Foto: Pier Colombo