Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2019: dominio totale di Therese Johaug nella 30 km! 16ma Anna Comarella

Dominio totale della norvegese Therese Johaug, che stravince la 30 km femminile tc mass start di Oslo valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e si prende la vetta della classifica delle distance, mentre la russa Natalia Nepryaeva, seconda, rosicchia punti pesanti alla norvegese Ingvild Oestberg nella graduatoria generale (ne conserva soltanto 50 di margine).

Parte subito a tutta la norvegese Therese Johaug, che dopo aver dominato i Mondiali parte con l’obiettivo di riprendersi la vetta della classifica della Coppa del Mondo distance. Prova a scappar via con lei la russa Natalia Nepryaeva, che sfrutta il traino per passare in seconda piazza ai primi due traguardi con punti bonus per recuperare punti nella classifica generale. Proprio con i primi due traguardi volanti Johaug prende la vetta distance ancora prima della conclusione della gara.

Dopo 7 km di gara la norvegese lascia sul posto la russa, mentre alle spalle delle due si forma un sestetto trainato dalla norvegese Ingvild Oestberg che lotta per la terza piazza. Il vantaggio di Johaug sale subito, mentre da dietro recuperano qualcosa sulla russa. Bene Anna Comarella, undicesima. Ad un terzo di gara la norvegese passa con 23″8 sulla russa e 41″2 sul sestetto inseguitore.

Dopo 10 km la norvegese transit con 23″8 su Nepryaeva e 41″2 sul gruppo di sei atlete che segue, mentre Comarella è 12ma a 1’20” nel gruppo che lotta per la decima piazza. Ai 13.3 km il divario tra le prime due sale a 43″3, mentre Oestberg paga 1’07″4, mentre il seguente traguardo bonus vede Nepryaeva rosicchiare sei lunghezze ad Oestberg, preceduta dalle svedesi Ebba Andersson e Charlotte Kalla.

Dopo 18.3 km Johaug aumenta il divario su Nepryaeva a 1’06″4, mentre le inseguitrici, rimaste in 4 (le svedesi Anderson e Kalla e le norvegesi Oestberg e Jacobsen), pagano 1’30″2. A due terzi di gara la russa perde 1’19”, mentre le quattro dietro pagano 1’39” rosicchiando soltanto una manciata di secondi. Johaug e Nepryaeva non cambiano sci, dietro soltanto Kalla invece tira dritto, mentre le altre tre si fermano.

Al quarto traguardo bonus il vantaggio di Johaug su Nepryaeva è di 1’41”, mentre Kalla passa a 1’58” davanti seppur di poco alla connazionale Andersson, che invece stacca Oestberg e Jacobsen. Ai 26.6 km Nepryaeva conserva una quindicina di secondi su Oestberg, che riprende le due svedesi e prova a staccarle per salire sul gradino più basso del podio.

Therese Johaug vince in 1:18’54″5, seconda la russa Natalia Nepryaeva a 1’45″9, terza in volata la svedese Ebba Andersson a 1’49″9 davanti alla norvegese Ingvild Oestberg, quarta a 1’50″1. Bene Anna Comarella, 16ma a 5’27″9, più indietro Elisa Brocard, 29ma a 7’21″0, e Caterina Ganz, 31ma a 7’46″1.

