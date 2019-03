Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2019: Manfred Moelgg ringiovanisce ed è secondo dopo la prima manche!

Dopo aver vinto ieri in gigante, Henrik Kristoffersen ha tutta l’intenzione di ripetersi anche in slalom. A Kranjska Gora il norvegese comanda al termine della prima manche, chiusa con il tempo di 51.07. Kristoffersen ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, che gli ha permesso di trovare una Podkoren ancora accettabile e senza i tanti segni che si sono venuti a creare dopo i primi passaggi degli atleti.

Proprio per questo motivo è davvero eccezionale il secondo posto di Manfred Moelgg. Il veterano azzurro è sceso con il pettorale numero 9 ed è stato bravissimo a chiudere alle spalle del norvegese a 57 centesimi, nonostante un tracciato molto rovinato. La speranza, ora, è quella di ripetersi anche nella seconda manche per centrare quel podio mai trovato da un italiano in questa stagione nelle prove tecniche.

Non sarà comunque un compito facile per Moelgg, visto che vicinissimi a lui ci sono il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Daniel Yule, staccati rispettivamente di 62 e 64 centesimi dalla vetta. Quinta posizione per lo svedese Andre Myhrer (+0.79), mentre è solo sesto Marcel Hirscher, che paga ben 0.81 dal rivale ed è obbligato ad una grande rimonta nella seconda manche.

Settimo posto per lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.90), che precede l’austriaco Manuel Feller (+0.97), il britannico Dave Ryding (+1.13) ed il francese Clement Noel, che è solo decimo a 1.52.

Appena fuori dalla top ten ha chiuso Stefano Gross con 1.57 di ritardo da Kristoffersen. Giuliano Razzoli, paga, invece poco più di due secondi (+2.05) dal norvegese. Sono usciti Alex Vinatzer e Simon Maurberger.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo