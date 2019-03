Sci alpino oggi (2 marzo): programma, orari e tv delle gare a Kvitfjell. Come vederle in streaming

IL SUPERG FEMMINILE E’ STATO CANCELLATO. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

Il maltempo ha condizionato tutto il fine settimana della Coppa del Mondo di sci. In Russia è stato cancellato il superG femminile, mentre in Norvegia a Kvitfjell si riesce a gareggiare. Il vento ha portato alla cancellazione della prova del giovedì, mentre ieri si è riusciti a correre e allora oggi si disputerà la discesa. Grande attesa per Kjetil Jansrud, che punta all’ottava vittoria in carriera su questa pista. Per l’Italia ovviamente fari puntati su Dominik Paris.

Di seguito il programma completo della discesa di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA DISCESA KVITFJELL 2019

Sabato 2 Marzo

8.30 SuperG femminile Rosa Khutor (cancellato)

10.00: Discesa Libera Kvitfjell

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo