Basket femminile, Semifinali Coppa Italia 2019: Ragusa-Schio e Venezia-Sesto San Giovanni. Programma, orari e tv

Giornata di semifinali a San Martino di Lupari per la Final Eight di Coppa Italia. Prima l’attesissima Ragusa-Schio e poi Venezia-Sesto San Giovanni ed in serata conosceremo chi saranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo dell’anno per il basket femminile italiano.

Si prospetta una partita bellissima quella tra la Passalacqua Ragusa e il Famila Schio. Una sfida tra due squadre che sono a pari punti in campionato, a soli due punti di distacco dalla capolista Venezia. Un match dal pronostico incertissimo. Ragusa ha dominato nei quarti contro Vigarano, mentre Schio ha dovuto faticare di più contro Lucca, facendo sua la partita solo nell’ultimo quarto.

La seconda semifinale mette di fronte l’Umana Reyer Venezia ed il Geas Sesto San Giovanni. Sulla carta un match dal pronostico scritto, con le venete nettamente favorite, ma con le lombarde che sognano l’impresa e la clamorosa sorpresa. Venezia ha sconfitto le padrone di casa del Fila San Martino di Lupari in rimonta grazie ad un ultimo quarto pazzesco, mentre le lombarde hanno vinto in volata contro la Elcos Broni, regalandosi una semifinale da sogno.

Di seguito il programma completo, gli orari e la diretta televisiva delle due semifinali della Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket femminile.

IL PROGRAMMA COMPLETO



Sabato 2 Marzo

ore 18.00: Passalacqua Ragusa-Famila Wuber Schio

ore 20.15: Umana Reyer Venezia – Allianz Sesto San Giovanni

diretta streaming sul su lbftv.it

