LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2019 in DIRETTA: Dominik Paris vuole riaprire il discorso Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la cancellazione della prima discesa in programma nella giornata di ieri, oggi gli organizzatori contano che la disputa della gara si possa realizzare senza problemi. Il via ufficiale sarà dato alle ore 10.00 sulla pista nella quale si disputarono le prove veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994.

In questa occasione la gara odierna potrebbe già assegnare la Coppa del Mondo di specialità, con lo svizzero Beat Feuz che deve difendere 100 punti esatti di vantaggio sul nostro Dominik Paris che, a sua volta, ne ha 60 di margine su Christof Innerhofer. Altri possibili protagonisti il caldissimo Vincent Kriechmayr di questo finale di stagione, senza dimenticare il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

La discesa libera di Kvitfjell prenderà il via alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un istante dello spettacolo sulle nevi norvegesi. Dominik Paris riuscirà a ridurre il gap nella classifica di specialità? (Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com)

Le classifiche della Coppa del Mondo I pettorali di partenza della discesa libera

