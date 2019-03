LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA: Dominik Paris deve vincere e sperare per la Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal solito Marcel Hirscher.

La grande sfida odierna metterà di fronte lo svizzero Beat Feuz, al nostro Dominik Paris. Saranno loro due, quindi, a contendersi la graduatoria della discesa libera. L’elvetico, infatti, comanda la classifica con 500 punti, mentre il carabiniere di Merano nel ha 420. 80 punti di differenza che, oggettivamente, non saranno semplici da recuperare. Il nostro portacolori sta attraversando un momento di forma stratosferico e potrà vincere la gara, ma pensare ad un Beat Feuz lontano dal podio, sarà davvero complicato.

Vedremo chi, a questo punto, potrà inserirsi in questo duello serrato. Non mancheranno gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, come il norvegese Alksander Aamodt Kild o come il nostro Christof Innerhofer, ancora alla caccia del primo successo stagionale.

La discesa libera maschile di Soldeu (Andorra) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 prenderà il via alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per spingere Dominik Paris fino al successo nella Coppa di specialità. Lo spettacolo sarà assicurato! (Foto: Dominik Paris cristiano barni Shutterstock.com)

