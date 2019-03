Sci alpino, Discesa femminile Soldeu 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

Mercoledì 13 marzo si disputerà la discesa femminile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo ad Andorra dove assisteremo all’ultima prova veloce della stagione, le migliori atlete del circuito sono pronte a darsi battaglia per la vittoria di tappa. L’Italia si affida a Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e dovrà lottare con le varie Nicole Schmidhofer, Jasmine Flury, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Tina Weirather ma attenzione anche alle nostre Nicol Delago e Nadia Fanchini.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio della discesa femminile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DISCESA FEMMINILE SOLDEU: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

3 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

8 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

break

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

13 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

14 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

17 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

21 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

DISCESA FEMMINILE SOLDEU: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 13 MARZO:

12.00 Discesa libera femminile a Soldeu

DISCESA FEMMINILE SOLDEU: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock