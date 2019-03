Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019: Mikaela Shiffrin vuole la coppa di gigante. Brignone per il podio, Goggia per ritrovare il feeling

Dopo la cancellazione di tutto il fine settimana a Rosa Khutor. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittoria di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid gates.

Tornerà in pista Mikaela Shiffrin, che, senza gareggiare, ha festeggiato la vittoria della Coppa del Mondo, la terza consecutiva. L’americana, però, vuole conquistare anche quella di gigante, dopo aver vinto già quella di slalom e potrebbe essere decisiva proprio la gara di Spindleruv. La nativa di Vail è attualmente al comando della classifica con 455 punti contro i 374 della francese Tessa Worley a due prove dal termine.

Un ruolo fondamentale nella contesa potrebbero averlo anche coloro che non sono più in lotta per il titolo di gigante. Tra queste c’è ovviamente Petra Vlhova, che vivrà l’ennesimo duello stagionale con Mikaela Shiffrin. Una sfida che si ripeterà anche il giorno dopo in slalom, dove l’americana e la slovacca sono assolutamente le favorite. Quella di domenica sarà poi anche la penultima gara di Frida Hansdotter, che ha deciso di ritirarsi a fine stagione e vorrà chiudere con un podio prima del grande saluto a Soldeu.

In casa Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha l’obiettivo di chiudere sul podio nella classifica di gigante. La valdostana punta ad un grande risultato ed è reduce dalla vittoria in combinata a Crans-Montana. Inoltre con una vittoria o un piazzamento sul podio Brignone potrebbe inserirsi tra le migliori cinque nella classifica generale di Coppa del Mondo prima delle finali di Soldeu.

Attenzione anche a Sofia Goggia, che cerca di ritrovare il feeling giusto con il gigante dopo essere tornata con risultati straordinari in velocità. Anche Marta Bassino punta ad una grande gara in gigante per chiude una stagione un po’ troppo altalenante e che l’ha vista protagonista di troppi alti e bassi.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock