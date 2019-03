Sci alpino, Classifica montepremi Coppa del Mondo: quanti soldi hanno guadagnato gli sciatori? Dominik Paris secondo, cifra da urlo

Dominik Paris ha concluso un’annata meravigliosa in cui si è laureato Campione del Mondo di superG e ha vinto la Coppa del Mondo nella medesima specialità. L’altoatesino ha ribadito di essere un fenomeno assoluto dello sci alpino, un fuoriclasse unico nel suo genere che ha fatto sognare l’Italia per tutto l’anno e bisogna aggiungere che si è imposto anche nelle discese di Bormio e di Kitzbuehel, due grandi classiche del Circo Bianco (ben sette sigilli stagionali, 4 in discesa e 3 in superG). Una sfilza di risultati da urlo che ha permesso a Dominik Paris di guadagnare ben 328mila euro e di issarsi al secondo posto della speciale classifica dei guadagni, la prize money standing stilata dalla Federazione Internazionale.

Il nostro portacolori può gioire per un montepremi da urlo, inferiore soltanto a quello accumulato dall’austriaco Marcel Hirscher che ha messo da parte 565mila euro portando a casa l’ottava Sfera di Cristallo generale consecutiva. Mikaela Shiffrin ha saputo fare meglio dominando l’intera stagione e incassando ben 886mila euro, nella classifica femminile figurano anche Federica Brignone (sesta con 165mila euro) e Sofia Goggia (decima con 93mila euro). Di seguito le classifiche dei guadagni della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino.

CLASSIFICA MASCHILE (TOP TEN+ITALIANI, almeno 10mila euro guadagnati):

1. Marcel Hirscher (Austria) 565.111 euro

2. Dominik Paris (Italia) 328.710 euro

3. Alexis Pinturault (Francia) 242.631 euro

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 234.150 euro

5. Clement Noel (Francia) 207.860 euro

6. Beat Feuz (Svizzera) 178.230 euro

7. Marco Schwarz (Austria) 165.198 euro

8. Ramon Zenhaeusern (Svizzera) 158.699 euro

9. Vincent Kriechmayr (Austria) 135.595 euro

10. Max Franz (Austria) 121.270 euro

15. Christof Innerhofer (Italia) 91.646 euro

37. Manfred Moelgg (Italia) 24.794 euro

41. Riccardo Tonetti (Italia) 21.199 euro

51. Giuliano Razzoli (Italia) 14.036 euro

54. Luca De Aliprandini (Italia) 13.160 euro

CLASSIFICA FEMMINILE (TOP TEN+ITALIANE, almeno 10mila euro guadagnati):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 886.386 euro

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 428.195 euro

3. Nicole Schmidhofer (Austria) 209.450 euro

4. Viktoria Rebensburg (Germania) 174.750 euro

5. Wendy Holdener (Svizzera) 166.609 euro

6. Federica Brignone (Italia) 165.325 euro

7. Ilka Stuhec (Slovenia) 136.309 euro

8. Ramona Schmidhofer (Austria) 113.250 euro

9. Tessa Worley (Francia) 103.964 euro

10. Sofia Goggia (Italia) 93.091 euro

24. Nicol Delago (Italia) 36.375 euro

33. Marta Bassino (Italia) 26.995 euro

34. Nadia Fanchini (Italia) 26.200 euro

37. Francesca Marsaglia (Italia) 22.205 euro

43. Irene Curtoni (Italia) 16.080 euro

54. Elena Curtoni (Italia) 10.375 euro

Foto: cristiano barni Shutterstock.com