Sci alpinismo, Mondiali 2019: sei medaglie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli bronzo tra i senior, Giovanni Rossi trionfa tra gli junior

Bilancio della prima giornata più che positivo per l’Italia a Villars sur Ollon, in Svizzera, dove si sono aperti oggi i Mondiali 2019 di sci alpinismo. Nella mattinata è andata in scena la prova Sprint, riservata a tutte le categorie presenti (senior, espoir, junior e cadetti). Su un totale quindi di otto gare, la spedizione azzurra ha raccolto ben sei medaglie: due bronzi con Robert Antonioli e Nicolò Canclini nelle prove senior ed espoir e un bottino di primissimo valore nelle categorie giovanili (un oro, un argento e due bronzi). Domani toccherà alla Individual Race per junior e cadetti. Di seguito il riepilogo completo della prima giornata di gare.

SENIOR/ESPOIR (maschile) – Robert Antonioli, terzo nella classifica di specialità in Coppa del Mondo, ha conquistato un’eccellente medaglia di bronzo, alle spalle soltanto degli elvetici Arno Lietha, iscritto nella categoria espoir e dunque vincitore di entrambe le prove, e Iwan Arnold. Molto positiva anche la prova di Nicolò Canclini, sesto nella classifica generale ma sul terzo gradino del podio nella categoria espoir, dietro all’elvetico e al norvegese Hans-Inge Klette. Più staccati invece gli altri azzurri Nadir Maguet (8° posto) e Michele Boscacci (15° posto), entrambi in gara come senior.

SENIOR/ESPOIR (femminile) – Nessuna medaglia per le azzurre. La migliore è stata Giulia Murada, decima nella classifica generale e quarta tra le espoir. La spagnola Claudia Galicia Cotrina ha vinto la prova senior davanti alla slovacca Marianna Jagercikova e all’elvetica Deborah Chiarello, mentre lontana dalle posizioni di vertice Alba De Silvestro (14° posto), unica italiana in gara. La francese Lena Bonnel si è aggiudicata invece la prova espoir precedendo la svizzera Arina Riatsch e la francese Adèle Milloz. Appena fuori dalle prime dieci posizioni le altre due azzurre iscritte, Mara Martini (11° posto) e Giulia Compagnoni (12° posto).

JUNIOR (maschile e femminile) – Il risultato più prestigioso della giornata è arrivato dagli uomini, con la medaglia d’oro di Giovanni Rossi. L’azzurro ha dominato la finale precedendo con margine lo svizzero Aurelien Gay e il francese Lucas Bertolini. Eliminati in semifinale gli altri italiani Sebastien Guichardaz (9° posto), Daniele Corazza (11° posto) e Fabien Guichardaz (12° posto). Italia sul podio anche in campo femminile con l’unica azzurra in gara, Samantha Bertolina, medaglia di bronzo alle spalle della russa Ekaterina Osichkina e della francese Justine Tonso.

CADETTI (maschile e femminile) – Due medaglie anche nell’ultima categoria, riservata agli atleti più giovani. Luca Tomasoni ha centrato il bronzo chiudendo dietro l’elvetico Robin Bussard e lo spagnolo Ot Ferrer Martineza e precedendo il connazionale Rocco Baldini, quarto al traguardo. Più indietro Marco Salvadori (7° posto) e Simone Murada (17° posto). Al femminile invece splendida medaglia d’argento di Silvia Berra, seconda soltanto alla svizzera Caroline Ulrich e appena davanti alla francese Margot Ravinel. Eliminate in semifinale Nicole Valli (7° posto) e Noemi Gianola (8° posto).

