Golf, European Tour 2019: Justin Harding fa suo il Qatar Masters, in nove al secondo posto. 68° Filippo Bergamaschi

A 33 anni Justin Harding si regala il successo più importante della sua carriera, andando a vincere per la prima volta sull’European Tour. Lo fa al Qatar Masters, disputato sul par 72 del Doha Golf Club: è suo un grande ultimo giro che gli permette, con un -6, di chiudere complessivamente a -13 e di conquistare così il torneo. Decisivi, per lui, i cinque birdie nelle ultime nove buche, di cui tre nelle ultime quattro, per una vittoria che va ad aggiungersi alle sette sul Sunshine Tour e alle due sul tour asiatico.

Chiudono a -11, e dunque con due colpi di ritardo, ben nove uomini, tutti in seconda posizione: gli altri tre sudafricani Christiaan Bezuidenhout, George Coetzee ed Eric Van Rooyen, gli spagnoli Jorge Campillo e Nacho Elvira, il sudcoreano Jinho Choi (autore del miglior giro odierno in -8), lo svedese Anton Karlsson, il francese Mike Lorenzo-Vera e l’inglese Oliver Wilson, che aveva chiuso il terzo giro al comando della classifica, assaporando la seconda vittoria sul tour europeo a 37 anni.

L’unico italiano rimasto in gara dei sette originariamente presenti, Filippo Bergamaschi, conclude il proprio torneo al 68° posto con un complessivo +1: il giro odierno è caratterizzato da un unico birdie, quello alla buca 1, mentre finisce in par tutte le altre 17.

Foto: mooinblack / Shutterstock